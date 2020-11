Cara Membangun Sebuah E-Business Dengan Menggunakan E-Commerce – Saat ini, persaingan antar perusahaan tidak hanya melibatkan bagaimana perusahaan tersebut memasarkan sebuah produk atau layanan jasa yang bagus. Akan tetapi juga bagaimana perusahaan tersebut dapat membangun sebuah sistem E-Business dengan menggunakan pemasaran dan transaksi yang sederhana, mudah diakses, praktis, dan cepat. Oleh karena itu, timbullah sebuah istilah e-commerce yang kini menjadi salah satu bagian penting dari sebuah E-Business. E-commerce atau electronic commerce merupakan bentuk transaksi antara penjual dan pembeli yang menggunakan teknologi digital sekaligus bagian dari luasnya E-business. Awalnya e-commerce banyak dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti televisi dan telepon. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi terutama internet, e-commerce lebih mudah dilakukan dengan bantuan internet. Sebagai contoh adalah marketplace yang menjadi tempat transaksi antara penjual dan konsumen dengan menggunakna jaringan internet. Dalam sistem marketplace, penjual tidak perlu mempusingkan bagaimana cara mengurus sistem karena yang akan mengurusi sistem adalah perusahaan penyedia layanan marketplace.

Secara umum, e-commerce dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Hal ini didasarkan pada interaksi antara komponen yang ada pada e-commerce. Interaksi antar komponen tersebut melahirkan beberapa jenis transaksi yang berbeda. Salah satunya adalah Business to business atau B2B. Seperti namanya, e-commerce B2B didasari pada interaksi antara dua perusahaan atau lebih. Sebagai contoh electronic city, Ralali, dan Mbiz. Jenis e-commerce yang kedua adalah Business to consumer atau B2C. E-commerce jenis ini didasari pada interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Salah satu contohnya adalah marketplace yang saat ini jumlahnya terus menjamur seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dll. Jenis lain dari e-commerce adalah hasil interaksi antara Consumer to consumer atau C2C. Jenis transaksi ini juga sering terjadi pada beberapa jenis marketplace. Hal ini dikarenakan marketplace menjadi tempat berkumpulnya banyak penjual dan pembeli dari berbagai macam barang. Jenis e-commerce yang lain adalah consumer to business atau C2B. Beberapa contoh dari C2B yang sering ditemukan adalah dari website Freelance, Upwork, Jobstreet, dll. Hal ini dikarenakan ada beberapa jasa atau produk yang ditawarkan oleh konsumen kepada perusahaan. Selain itu, jenis e-commerce yang lain adalah Business to public administratio atau B2A. Contoh dari jenis e-commerce B2A adalah Qlue dan Accela.